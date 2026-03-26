В НАТО настаивают: все оружие, закупленное в США в рамках PURL, доставят в Украину

Все вооружения и боеприпасы, которые государства-члены Североатлантического альянса оплатили для Украины в рамках механизма по закупке американского оружия PURL, будут доставлены в Украину.



Об этом корреспондентке "Европейской правды" в Брюсселе сообщила пресс-секретарь НАТО Элисон Харт в четверг, 26 марта.



НАТО обещает, что заказанное для Украины в США вооружение не будет перенаправлено на Ближний Восток.



"Все, за что союзники и партнеры НАТО заплатили через PURL, было доставлено или продолжает поступать в Украину", – сообщила Харт "ЕвроПравде".



Ранее в западных СМИ появились сообщения о том, что США планируют перенаправление оружия для Украины, в частности ракет для ПВО, на Ближний Восток.



Как сообщала "Европейская правда", ранее в этот же день генсек НАТО Марк Рютте заверил журналистов, что американское оружие в рамках механизма НАТО PURL, в частности системы ПВО и ракеты к ним, будет продолжать поставляться в Украину.

Президент США Дональд Трамп также прокомментировал сообщения СМИ о возможности перенаправления на Ближний Восток американского вооружения, предназначенного для Украины: он ответил, что США постоянно занимаются перенаправлением вооружения из разных частей света.

Напомним, недавно в ЕС рассказали, что за три дня на Ближнем Востоке было использовано около 800 ракет-перехватчиков американского производства, что превышает количество ракет, использованных Украиной за зимний период.