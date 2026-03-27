Президент Фінляндії: війна в Ірані може мати серйозніші наслідки для економіки, ніж COVID-19

Новини — П'ятниця, 27 березня 2026, 08:43 — Ірина Кутєлєва

Президент Фінляндії Александр Стубб попередив, що війна проти Ірану може спричинити серйозніші наслідки для світової економіки, ніж пандемія COVID-19.

Про це він заявив в інтерв’ю Politico, повідомляє "Європейська правда".

Стубб розповів, що експерт, якому він довіряє, попередив його, що економічні наслідки війни з Іраном "можуть бути гіршими, ніж від COVID-19".

Фінський президент зауважив, що світ повинен прислухатися до цього.

"Я вважаю, що зараз ми перебуваємо в ситуації, коли це може стати глобальною рецесією, спричиненою нашими власними діями. Це показує, що відбувається, коли ви дієте поза рамками міжнародних правил і норм", – зазначив Стубб.

За його словами, конфлікт на Близькому Сході вже продемонстрував, наскільки країни та ланцюги постачання взаємопов’язані з енергетичними ринками та геополітикою.

"Усе пов’язане з усім: ціна на нафту – з ціною на газ, з ціною на харчові продукти, з ціною на добрива, з ціною на фармацевтичні препарати, і цей список можна продовжувати", – сказав президент Фінляндії.

Ось чому, на думку Стубба, "транзакційний" підхід адміністрації Дональда Трампа до зовнішньої політики під гаслом "Америка понад усе" не спрацює.

"Дипломатія рідко є транзакцією. Я маю на увазі, що інтереси можуть бути транзакційними, але навіть у цьому випадку слід знайти спільні інтереси. А те, що ми бачимо зараз, – це занепад міжнародних інституцій та правил саме в той історичний момент, коли ми потребуємо їх більше, ніж будь-коли", – додав він.

Стубб також вказав, що нинішня ситуація з блокуванням Ормузької протоки впливає на всіх, "якщо не скрізь, то принаймні на заправці".

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав війну з Іраном економічною катастрофою.

Нагадаємо, уряд Іспанії представив антикризовий план на 5 мільярдів євро, спрямований на пом’якшення наслідків глобального зростання цін через війну на Близькому Сході.

Повідомляли, що Італія зазнала найбільшої шкоди серед країн ЄС внаслідок порушення судноплавства через Ормузьку протоку.

