Президент Финляндии: война в Иране может иметь более серьезные последствия для экономики, чем COVID-19

Президент Финляндии Александр Стубб предупредил, что война против Ирана может иметь более серьезные последствия для мировой экономики, чем пандемия COVID-19.

Об этом он заявил в интервью Politico, сообщает "Европейская правда".

Стубб рассказал, что эксперт, которому он доверяет, предупредил его, что экономические последствия войны с Ираном "могут быть хуже, чем от COVID-19".

Финский президент отметил, что мир должен прислушаться к этому.

"Я считаю, что сейчас мы находимся в ситуации, когда это может стать глобальной рецессией, вызванной нашими собственными действиями. Это показывает, что происходит, когда вы действуете вне рамок международных правил и норм", – отметил Стубб.

По его словам, конфликт на Ближнем Востоке уже продемонстрировал, насколько страны и цепочки поставок взаимосвязаны с энергетическими рынками и геополитикой.

"Все связано со всем: цена на нефть – с ценой на газ, с ценой на продукты питания, с ценой на удобрения, с ценой на фармацевтические препараты, и этот список можно продолжать", – сказал президент Финляндии.

Вот почему, по мнению Стубба, "транзакционный" подход администрации Дональда Трампа к внешней политике под лозунгом "Америка превыше всего" не сработает.

"Дипломатия редко бывает транзакцией. Я имею в виду, что интересы могут быть транзакционными, но даже в этом случае следует найти общие интересы. А то, что мы видим сейчас, – это упадок международных институтов и правил именно в тот исторический момент, когда мы нуждаемся в них больше, чем когда-либо", – добавил он.

Стубб также указал, что нынешняя ситуация с блокированием Ормузского пролива влияет на всех, "если не везде, то по крайней мере на заправке".

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус назвал войну с Ираном экономической катастрофой.

Напомним, правительство Испании представило антикризисный план на 5 миллиардов евро, направленный на смягчение последствий глобального роста цен из-за войны на Ближнем Востоке.

Сообщалось, что Италия понесла наибольший ущерб среди стран ЕС в результате нарушения судоходства через Ормузский пролив.