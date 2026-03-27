У Німеччині кажуть, що представники США й Ірану незабаром зустрінуться

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль має інформацію про те, що найближчим часом відбудеться зустріч представників США й Ірану щодо мирного врегулювання на Близькому Сході.

Заяву німецького міністра наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Вадефуль, між США та Іраном відбулися непрямі переговори. Він також додав, що представники обох сторін планують найближчим часом зустрітися в Пакистані.

"За моїми даними, відбулися непрямі контакти, і триває підготовка до прямої зустрічі. Судячи з усього, вона відбудеться в Пакистані вже зовсім скоро. І це, зрештою, хороша новина, що ці переговори можуть відбутися", – сказав він в ефірі радіостанції Deutschlandfunk.

За словами німецького міністра, держсекретар США Марко Рубіо "можливо, більш детально розповість про це пізніше сьогодні" на зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у Франції.

Вадефуль також зазначив, що США не зверталися до Німеччини з конкретними проханнями про допомогу у війні з Іраном, але Німеччина запропонувала підтримку після завершення конфлікту.

Водночас він підтвердив готовність Німеччини допомогти забезпечити безпеку судноплавства в Ормузькій протоці після закінчення війни.

"Як ми завжди говорили: щойно ця війна закінчиться, Німеччина, в принципі, готова розглянути питання про те, чи можемо ми допомогти з безпекою судноплавства в Ормузькій протоці. Але спочатку ми маємо дійти до цього", – підкреслив він.

За даними ЗМІ, адміністрація США сподівається провести раунд перемовин з Іраном стосовно завершення війни найближчими вихідними, 28-29 березня.

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що в переговорах з Іраном "досягнуто прогресу".

А президент США Дональд Трамп оголосив, що призупиняє удари по енергетичному сектору Ірану ще на 10 днів, до 6 квітня.