В Германии говорят, что представители США и Ирана вскоре встретятся

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что располагает информацией о том, что в ближайшее время состоится встреча представителей США и Ирана по мирному урегулированию на Ближнем Востоке.

Заявление немецкого министра приводит DW, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Вадефуль, между США и Ираном состоялись непрямые переговоры. Он также добавил, что представители обеих сторон планируют в ближайшее время встретиться в Пакистане.

"По моим данным, имели место косвенные контакты, и ведется подготовка к прямой встрече. Судя по всему, она состоится в Пакистане уже совсем скоро. И это, в конце концов, хорошая новость, что эти переговоры могут состояться", – сказал он в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

По словам немецкого министра, госсекретарь США Марко Рубио "возможно, более подробно расскажет об этом позже сегодня" на встрече министров иностранных дел стран G7 во Франции.

Вадефуль также отметил, что США не обращались к Германии с конкретными просьбами о помощи в войне с Ираном, но Германия предложила поддержку после завершения конфликта.

В то же время он подтвердил готовность Германии помочь обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе после окончания войны.

"Как мы всегда говорили: как только эта война закончится, Германия, в принципе, готова рассмотреть вопрос о том, можем ли мы помочь обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе. Но сначала мы должны дойти до этого", – подчеркнул он.

По данным СМИ, администрация США надеется провести раунд переговоров с Ираном по завершению войны в ближайшие выходные, 28-29 марта.

Между тем госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что в переговорах с Ираном "достигнут прогресс".

А президент США Дональд Трамп объявил, что приостанавливает удары по энергетическому сектору Ирана еще на 10 дней, до 6 апреля.