Президент Литви закликав терміново посилити ППО після вторгнень дронів

Президент Литви Гітанас Науседа закликав до термінового завершення модернізації систем протиповітряної оборони, назвавши гібридні атаки та атаки з використанням дронів невід’ємними елементами війни Росії проти України.

Заяву литовського президента наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Науседа висловив ці зауваження через кілька днів після того, як дрон впав на литовській території – це один із трьох подібних інцидентів, що сталися цього тижня в країнах Балтії.

"Ми всі розуміємо, що загарбницька війна Росії проти України становить багато небезпек для сусідніх держав з різних боків. Гібридні атаки, удари дронів та звичайні атаки, на жаль, є частиною цієї війни. Ми мусимо завершити роботи з протиповітряної оборони якомога швидше та ефективніше", – сказав він.

Науседа закликав до кардинальної зміни підходу.

"Ми маємо перейти від дещо пацифістської моделі патрулювання повітряного простору, яка була прийнятною в мирний час, до протиповітряної оборони в нинішніх умовах. Це має включати як ефективне виявлення, так і здатність знищувати цілі", – сказав він.

Президент Литви очікує, що регіональна протиповітряна оборона займе чільне місце на майбутньому саміті НАТО в Анкарі.

Як відомо, під час останніх атак України по портах РФ довкола Петербурга кілька безпілотників збились з курсу і залетіли на територію балтійських держав.

25 березня дрони, ідентифіковані як українські, розбилися в Латвії та Естонії. В Естонії безпілотник врізався у димову трубу електростанції в Аувере, ще кілька порушили повітряний простір країни, але не спричинили інцидентів. Після фіксації цих цілей у повітрі в Естонії піднімали винищувачі.

Міністр оборони Ханно Певкур заявив, що, з огляду на збільшення кількості атак України по об’єктах у Ленінградській області, естонська армія посилила заходи пильності. Водночас він визнав, що на кордоні з Росією неможливо "поставити стіну" і час від часу подібні інциденти можуть повторюватися.