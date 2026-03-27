Президент Литвы призвал срочно усилить ПВО после вторжений дронов

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал к срочному завершению модернизации систем противовоздушной обороны, назвав гибридные атаки и атаки с использованием дронов неотъемлемыми элементами войны России против Украины.

Заявление литовского президента приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Науседа высказал эти замечания через несколько дней после того, как дрон упал на литовской территории – это один из трех подобных инцидентов, произошедших на этой неделе в странах Балтии.

"Мы все понимаем, что агрессивная война России против Украины представляет много опасностей для соседних государств с разных сторон. Гибридные атаки, удары дронов и обычные атаки, к сожалению, являются частью этой войны. Мы должны завершить работы по противовоздушной обороне как можно быстрее и эффективнее", – сказал он.

Науседа призвал к кардинальному изменению подхода.

"Мы должны перейти от несколько пацифистской модели патрулирования воздушного пространства, которая была приемлемой в мирное время, к противовоздушной обороне в нынешних условиях. Это должно включать как эффективное обнаружение, так и способность уничтожать цели", – сказал он.

Президент Литвы отметил, что ожидает, что региональная противовоздушная оборона займет видное место на предстоящем саммите НАТО в Анкаре.

Как известно, во время последних атак Украины по портам РФ вокруг Петербурга несколько беспилотников сбились с курса и залетели на территорию балтийских государств.

25 марта дроны, идентифицированные как украинские, разбились в Латвии и Эстонии. В Эстонии беспилотник врезался в дымовую трубу электростанции в Аувере, еще несколько нарушили воздушное пространство страны, но не вызвали инцидентов. После фиксации этих целей в воздухе в Эстонии поднимали истребители.

Министр обороны Ханно Певкур заявил, что, учитывая увеличение количества атак Украины по объектам в Ленинградской области, эстонская армия усилила меры бдительности. В то же время он признал, что на границе с Россией невозможно "поставить стену" и время от времени подобные инциденты могут повторяться.