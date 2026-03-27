В Германии Левая партия заявила об атаке русскоязычных хакеров на свой штаб

Федеральный директор Левой партии Германии Янис Элинг публично объявил о "серьезной кибератаке" на IT-системы штаб-квартиры партии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

"Партия обнаружила кибератаку вчера, в четверг, и немедленно отреагировала на нее. Часть IT-инфраструктуры была выведена в офлайн, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение", – пояснил Элинг.

Предварительные выводы указывают на то, что база данных членов партии не пострадала. Однако злоумышленники, очевидно, получили доступ к конфиденциальной внутренней информации, а персональные данные сотрудников также могли быть скопированы.

Первоначальные признаки указывают на то, что атаку осуществила русскоязычная группировка Qilin, известная своими атаками с требованиями выкупа. "По имеющейся информации, злоумышленники имеют целью опубликовать конфиденциальные данные внутри партийной организации, а также личную информацию сотрудников штаб-квартиры партии", – заявили в партии.

"Удастся ли им это сделать, и если да, то в какой степени, пока невозможно оценить", – добавили там.

Как объясняет Эллинг, атака была замечена внутри партии в четверг, и тогда же было вынесено предупреждение от органов безопасности. С тех пор руководство партии подало заявление об уголовном правонарушении и проинформировало своих сотрудников. Сейчас они работают со специалистами по безопасности над восстановлением работоспособности федеральной штаб-квартиры.

Группа вымогателей, которую Левая партия считает ответственной за атаку, хорошо известна в кругах безопасности. В октябре прошлого года компания Cisco Talos, специализирующаяся на IT-безопасности, в своем отчете назвала ее "одной из самых мощных в мире групп, занимающихся вымогательством".

По сообщениям, только в августе 2025 года Qilin осуществила 104 кибератаки на цели по всему миру. Группировка применяет распространенную ныне тактику двойного вымогательства. После успешной атаки они не только требуют деньги за разблокировку зашифрованных компьютеров, но и угрожают опубликовать похищенные данные на своем "сайте утечек" в даркнете, если выкуп не будет получен. Международные организации настоятельно рекомендуют не выполнять такие требования.

Напомним, Федеральная служба защиты конституции Германии предупредила о попытках России повлиять на нынешние выборы в земельные парламенты.

А в декабре Германия заявила о причастности России к масштабной кампании дезинформации и кибератак перед федеральными парламентскими выборами и вызвала на разговор российского посла.

Ранее стало известно, что ввиду роста угрозы гибридных атак, особенно со стороны России, Федеральная служба защиты конституции Германии добивается расширения полномочий.