Туреччина засудила дронову атаку на свій танкер з російською нафтою у Чорному морі

У четвер Туреччина висловила стурбованість нападом на турецький нафтовий танкер у Чорному морі, попередивши, що інцидент становить серйозні ризики для безпеки на морі і може свідчити про небезпечне розширення регіонального конфлікту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Daily Sabah.

Речник МЗС Туреччини Ондю Кеджелі заявив, що судно, ідентифіковане як ALTURA, танкер під прапором Сьєрра-Леоне, що перевозив сиру нафту і належав турецькій компанії, було атаковане раніше у Чорному морі.

Він підтвердив, що всі 27 членів турецького екіпажу, які перебували на борту, в безпеці, в той час як після інциденту тривають технічні перевірки та заходи реагування.

Кеджелі зазначив, що напад стався у виключній економічній зоні Туреччини і є порушенням міжнародного права, оскільки він висловив занепокоєння щодо безпеки судноплавства, екологічної безпеки та захисту життя і майна в регіоні.

Він попередив, що такі інциденти підвищують ризик поширення конфлікту далі в Чорне море, наголосивши на необхідності запобігання ескалації.

Речник МЗС заявив, що Анкара підтримує дипломатичні контакти з відповідними сторонами і підкреслив, що залишає за собою право вжити необхідних заходів відповідно до міжнародного права для захисту своїх економічних інтересів і діяльності в регіоні.

Судно під прапором Сьєрра-Леоне вийшло з російського порту Новоросійськ з вантажем сирої нафти.

Зазначимо, у грудні в турецькій провінції Коджаелі поблизу міста Ізміт виявили російський розвідувальний безпілотник "Орлан-10".

Також писали, що турецькі винищувачі збили "некерований" безпілотник, що летів з Чорного моря. Туреччина не розкрила, кому саме належав дрон.

Після цього Туреччина попередила Росію та Україну про необхідність дотримання більшої обережності щодо безпеки в Чорному морі.