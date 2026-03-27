В Польше запланировали серьезную реформу водительских экзаменов

В правительстве Польши анонсировали ощутимые изменения порядка сдачи практических водительских экзаменов – хотят отменить часть с маневрированием на площадке сервисного центра, как в свое время сделали в Украине.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Министр инфраструктуры Дариуш Климчак объявил, что ведомство разрабатывает реформу практических водительских экзаменов, предусматривающую отмену части с площадкой – кандидаты будут сразу ехать на маршруты в город.

"Много где в Европе эту составляющую экзамена на площадке отменяют, большинство экспертов считают, что это уже пережиток прошлого. Мы согласны с такой оценкой. Мы долго исследовали тему и сейчас готовы – готовится законопроект", – сказал министр.

В публичных обсуждениях мнения относительно нововведения сразу разделились – часть комментаторов реагируют одобрительно, еще часть обеспокоены, что давать кандидатам в водители парковаться в городе между настоящими машинами – не лучшая идея.

Многие инструкторы говорят, что все равно автошколы учат учеников парковаться между реальными машинами, а в случае реформы смогут провести с учениками больше времени непосредственно на дороге, а не за отработкой "идеального" проезда упражнений на площадке.

Также приводят аргументы, что площадка стала "частью экзамена, где можно быстро завалить" кандидата, который слишком волнуется, тогда как на маршрутах в городе проверяются более важные умения.

Между тем в Молдове аннулировали более 650 водительских удостоверений, обнаружив махинации во время теоретического экзамена. Прошлой весной так же аннулировали сотни водительских удостоверений после проверки видеозаписей практического экзамена.

Напомним, осенью 2025 года Европарламент утвердил обновление правил ЕС относительно водительских удостоверений, которые имеют целью способствовать безопасности дорожного движения и уменьшить количество ДТП.