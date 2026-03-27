Сейм Польщі не зміг подолати вето президента на реформу кримінального кодексу

У Сеймі Польщі не знайшлося достатньо голосів для подолання вето президента Кароля Навроцького на поправки до кримінально-процесуального кодексу, розроблені керівною коаліцією.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

27 березня у Сеймі Польщі повторно винесли заветований Навроцьким проєкт поправок до кримінально-процесуального кодексу. Для подолання вето потрібно було дві третини голосів – до цього не вистачило голосів 20 депутатів.

Навроцький заветував ухвалений закон 13 березня. У пресслужбі президента навели аргументи, що, на його думку, зміни суперечать інтересам громадян та зобов’язанням держави гарантувати їхню безпеку, та що поправкам бракує ясності і системної узгодженості.

Заветований закон передбачав пом’якшення щодо можливості застосування тримання під вартою як запобіжного заходу з прив’язкою до максимальних санкцій за звинуваченнями, які висуваються підозрюваному.

Також встановлювали, що запобіжне тримання під арештом до судового вироку у першій інстанції не може перевищувати 12 місяців.

Заступник міністра юстиції Аркадіуш Мірча у дебатах на захист проєкту називав президентське вето помилкою, що "поховала" дворічну клопітку роботу, хоча до того особливої політичної дискусії довкола проєкту не велося.

"Єдиним підписом у смітник викинули наймасштабнішу реформу кримінально-процесуального кодексу, який ухвалили ще у 1997-му. Це була найбільша, найкомплексніша реформа за майже 30 років", – наголошував він.

До проєкту була прикута досить значна суспільна увага – так, пов’язані з ним гасла з’явилися навіть на фанатських банерах на футбольному матчі, де Навроцького покритикували за вето.

Також Кароль Навроцький вирішив накласти вето на закон про участь у програмі ЄС SAFE, за якою Польща претендує на близько 44 млрд євро кредитів на переозброєння. Ця тема була головним предметом суперечок між Навроцьким, якого підтримує головна опозиційна партія "Право і справедливість", та центристською коаліцією прем'єр-міністра Дональда Туска.

Натомість президент презентував свою версію програми переозброєння "SAFE 0%", кошти для якої надходитимуть з бюджету Польщі.

За даними ЗМІ, у ЄС продовжують роботу над оформленням позики для Польщі, попри ситуацію з президентським вето.

