ЗМІ: ЄС продовжує роботу над кредитом на переозброєння Польщі, попри вето Навроцького

Ветування президентом Польщі Каролем Навроцьким закону про участь його країни у програмі ЄС з переозброєння SAFE не вплинуло на роботу Єврокомісії над оформленням угоди про позику для Варшави.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє PAP з посиланням на джерела в ЄС.

Щоб програма SAFE вступила в дію, Європейська комісія має укласти кредитну угоду з Польщею. За словами посадовців ЄС, після підписання угоди країна зможе отримати перший платіж вже у квітні. При цьому в Брюсселі переконані, що політичні дебати в Польщі не стануть на заваді втіленню плану.

"Річ навіть не в тому, що Єврокомісія не бере участі в політичних суперечках у державах-членах, а в тому, що з нашої точки зору, вето Навроцького не має жодного впливу на подальшу роботу над SAFE, оскільки уряд, який є нашим партнером, продовжує декларувати свою готовність брати участь у цій програмі", – повідомило PAP анонімне джерело ЄС.

Інше джерело зазначило, що кредитна угода, яка є необхідною для отримання авансового платежу з програми, не регулюватиме, як окремі країни впроваджують SAFE у свої правові системи – через законодавство, нормативні акти чи резолюції.

Нагадаємо, 12 березня президент Польщі Кароль Навроцький вирішив накласти вето на закон про участь у програмі ЄС SAFE, за якою Польща претендує на близько 44 млрд євро кредитів на переозброєння. Ця програма стала головним предметом суперечок між Навроцьким, якого підтримує головна права опозиційна партія "Право і справедливість", та центристською коаліцією прем'єр-міністра Дональда Туска.

Після того як польський президент наклав вето на закон щодо втілення програми SAFE, уряд Польщі ухвалив постанову про виділення коштів на оборону, яка дозволить залучити кошти на переозброєння.

На тлі суперечок щодо SAFE прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про існування реальної загрози виходу Польщі з Європейського Союзу.

