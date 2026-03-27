Сейм Польши не смог преодолеть вето президента на реформу Уголовного кодекса

В Сейме Польши не набралось достаточно голосов для преодоления вето президента Кароля Навроцкого на поправки к Уголовно-процессуальному кодексу, разработанные правящей коалицией.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

27 марта в Сейме Польши повторно внесли на голосование заветированный Навроцким проект поправок к уголовно-процессуальному кодексу. Для преодоления вето требовалось две трети голосов – до этого не хватило голосов 20 депутатов.

Навроцкий наложил вето на принятый закон 13 марта. В пресс-службе президента привели аргументы, что, по его мнению, изменения противоречат интересам граждан и обязательствам государства гарантировать их безопасность, а также что поправкам не хватает ясности и системной согласованности.

Заветированный закон предусматривал смягчение в отношении возможности применения содержания под стражей в качестве меры пресечения с привязкой к максимальным санкциям по обвинениям, выдвигаемым подозреваемому.

Также устанавливалось, что содержание под стражей до вынесения судебного приговора в первой инстанции не может превышать 12 месяцев.

Заместитель министра юстиции Аркадиуш Мирча в дебатах в защиту проекта назвал президентское вето ошибкой, которая "похоронила" двухлетнюю кропотливую работу, хотя до этого особой политической дискуссии вокруг проекта не велось.

"Одной подписью в мусорную корзину выбросили самую масштабную реформу Уголовно-процессуального кодекса, который был принят еще в 1997 году. Это была самая крупная, самая комплексная реформа за почти 30 лет", – подчеркнул он.

К проекту было приковано довольно значительное общественное внимание – так, связанные с ним лозунги появились даже на фанатских баннерах на футбольном матче, где Навроцкого раскритиковали за вето.

Также Кароль Навроцкий решил наложить вето на закон об участии в программе ЕС SAFE, по которой Польша претендует на около 44 млрд евро кредитов на перевооружение. Эта тема была главным предметом споров между Навроцким, которого поддерживает главная оппозиционная партия "Право и справедливость", и центристской коалицией премьер-министра Дональда Туска.

Вместо этого президент представил свою версию программы перевооружения "SAFE 0%", средства для которой будут поступать из бюджета Польши.

По данным СМИ, в ЕС продолжают работу над оформлением кредита для Польши, несмотря на ситуацию с президентским вето.