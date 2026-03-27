В Естонії заперечили вигадки з РФ про причини появи українських дронів у країнах Балтії

В Естонії назвали дезінформацією вкиди в російському інфопросторі про причини появи українських БпЛА над країнами Балтії.

Як повідомляє "Європейська правда", з таким коментарем виступив командувач розвідувального центру Сил оборони, полковник Естонії Антс Ківісельг.

Ківісельг зазначив, що останніми днями у російському інфопросторі можна спостерігати твердження, нібито Естонія чи інші балтійські держави дозволили Україні використовувати свою територію для пусків БпЛА по російських портах.

"Це цілковито неправда. Дрони, які залетіли у повітряний простір Естонії вночі 25 березня, залетіли туди з повітряного простору Росії. За наявною інформацією, жоден з них не був спрямований на Естонію – вони просто збилися з курсу або були відхилені від курсу", – сказав Антс Ківісельг.

Латвійське Міноборони 27 березня у контексті цих самих тверджень попередило про скоординовану інформаційну операцію Росії проти Латвії, Литви та Естонії.

Нагадаємо, під час серії останніх атак України по російських портах довкола Петербурга кілька безпілотників "заблукали" на територію країн Балтії, два розбилися в Латвії та Естонії.

Міністр оборони Ханно Певкур заявив, що, з огляду на збільшення кількості атак України по об’єктах у Ленінградській області, естонська армія посилила заходи пильності. Водночас він визнав, що на кордоні з Росією неможливо "поставити стіну" і час від часу подібні інциденти можуть повторюватися.