У Латвії попередили про інформаційну операцію РФ проти країн Балтії

Росія наразі проводить масштабну, скоординовану інформаційну операцію проти Латвії, Литви та Естонії, попередили у латвійському Міністерстві оборони.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву латвійського оборонного відомства.

Як зазначено в заяві, в рамках цієї операції РФ стверджує, що країни Балтії дозволяють використовувати свою територію для українських атак на об’єкти, розташовані на російській території.

"Міністерство оборони повідомляє, що Латвія, а також Литва та Естонія не беруть участі у плануванні та здійсненні контрнаступу України проти Росії", – наголошено у повідомленні.

У латвійському Міноборони додали, що країни Балтії підтримують Україну, постачаючи військове спорядження, гуманітарну допомогу та надаючи фінансову підтримку.

У відомстві також наголосили, що Україна має легітимне право захищатися від повномасштабного вторгнення Росії.

"Такими заявами Росія демонструє свою слабкість і намагається відвернути увагу від того факту, що вона не здатна захиститися від успішних українських контрнаступів на російську інфраструктуру на узбережжі Балтійського моря", – підкреслено в заяві.

Міністерство оборони Латвії пояснило, що метою російських інформаційних операцій проти країн Балтії є дискредитація НАТО, розкол суспільства, підривання довіри до державних інституцій та послаблення підтримки України.

"Використовується дезінформація та боти в соціальних мережах, орієнтовані на російськомовну аудиторію та з використанням молоді", – додали у відомстві.

Як відомо, під час останніх атак України по портах РФ довкола Петербурга кілька безпілотників збились з курсу і залетіли на територію балтійських держав.

25 березня дрони, ідентифіковані як українські, розбилися в Латвії та Естонії. В Естонії безпілотник врізався у димову трубу електростанції в Аувере, ще кілька порушили повітряний простір країни, але не спричинили інцидентів. Після фіксації цих цілей у повітрі в Естонії піднімали винищувачі.

Міністр оборони Ханно Певкур заявив, що, з огляду на збільшення кількості атак України по об’єктах у Ленінградській області, естонська армія посилила заходи пильності. Водночас він визнав, що на кордоні з Росією неможливо "поставити стіну" і час від часу подібні інциденти можуть повторюватися.