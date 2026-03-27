В Эстонии опровергли выдумки из РФ о причинах появления украинских дронов в странах Балтии

В Эстонии назвали дезинформацией утки в российском инфопространстве о причинах появления украинских БПЛА над странами Балтии.

Как сообщает "Европейская правда", с таким комментарием выступил командующий разведывательным центром Сил обороны, полковник Эстонии Антс Кивисельг.

Кивисельг отметил, что в последние дни в российском инфопространстве можно наблюдать утверждения, будто Эстония или другие балтийские государства разрешили Украине использовать свою территорию для запусков БПЛА по российским портам.

"Это абсолютно неправда. Дроны, которые залетели в воздушное пространство Эстонии ночью 25 марта, залетели туда из воздушного пространства России. По имеющейся информации, ни один из них не был направлен на Эстонию – они просто сбились с курса или были отклонены от курса", – сказал Антс Кивисельг.

Латвийское Минобороны 27 марта в контексте этих же утверждений предупредило о скоординированной информационной операции России против Латвии, Литвы и Эстонии.

Напомним, во время серии последних атак Украины по российским портам вокруг Петербурга несколько беспилотников залетели на территорию стран Балтии, два разбились в Латвии и Эстонии.

Министр обороны Ханно Певкур заявил, что, учитывая увеличение количества атак Украины по объектам в Ленинградской области, эстонская армия усилила меры бдительности. В то же время он признал, что на границе с Россией невозможно "поставить стену" и время от времени подобные инциденты могут повторяться.