Каллас поговорила з Сійярто про його контакти з Росією та "професійну таємницю"

Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас увечері в четвер, 26 березня, поговорила телефоном з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто, вимагаючи пояснень щодо повідомлень про його співпрацю з Росією та передачу конфіденційних даних з засідань Ради ЄС.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив посадовець ЄС на умовах анонімності.

Каллас зателефонувала Сійярто з вимогою пояснити, чи передає він інформацію з самітів Ради ЄС росіянам.

"Висока представниця Каллас у четвер увечері поговорила телефоном з міністром закордонних справ Сійярто, щоб отримати роз'яснення щодо повідомлень про його контакти з Росією в контексті зустрічей Ради ЄС", – повідомив посадовець.

Він розповів, що Кая Каллас заявила Сійярто, що внутрішні обговорення під час засідань, зокрема, Ради ЄС у закордонних справах, не повинні розголошуватися третім сторонам.

Вона також нагадала угорському міністру про зобов'язання професійної таємниці та важливість збереження цілісності комунікації в рамках Ради ЄС.

Окрім цього, Каллас підкреслила важливість збереження конфіденційності будь-яких дискусій, які відбуваються за зачиненими дверима під час засідань ЄС.

Нагадаємо, видання The Washington Post раніше повідомило, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто регулярно надавав главі МЗС РФ Лаврову "живі звіти про те, що обговорювалося" на засіданнях ЄС, а також інформацію про можливі рішення.

Сам Сійярто згодом підтвердив факт дзвінків, стверджуючи, що рішення ЄС щодо енергетики, автомобільної промисловості та безпеки безпосередньо впливають на відносини Угорщини з партнерами поза межами Євросоюзу.

Також у ЗМІ з’явилась інформація, що ЄС виключає Угорщину з делікатних переговорів через побоювання зливів Росії.

