Каллас поговорила с Сийярто о его контактах с Россией и "профессиональной тайне"

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас вечером в четверг, 26 марта, поговорила по телефону с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, требуя объяснений относительно сообщений о его сотрудничестве с Россией и передаче конфиденциальных данных с заседаний Совета ЕС.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил чиновник ЕС на условиях анонимности.

Каллас позвонила Сийярто с требованием объяснить, передает ли он информацию с саммитов Совета ЕС россиянам.

"Высокая представительница Каллас в четверг вечером поговорила по телефону с министром иностранных дел Сийярто, чтобы получить разъяснения относительно сообщений о его контактах с Россией в контексте встреч Совета ЕС", – сообщил чиновник.

Он рассказал, что Кая Каллас заявила Сийярто, что внутренние обсуждения во время заседаний, в частности, Совета ЕС по иностранным делам не должны разглашаться третьим сторонам.

Она также напомнила венгерскому министру об обязательствах профессиональной тайны и важности сохранения целостности коммуникации в рамках Совета ЕС.

Кроме этого, Каллас подчеркнула важность сохранения конфиденциальности любых дискуссий, которые происходят за закрытыми дверями во время заседаний ЕС.

Напомним, издание The Washington Post ранее сообщило, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно предоставлял главе МИД РФ Лаврову "живые отчеты о том, что обсуждалось" на заседаниях ЕС, а также информацию о возможных решениях.

Сам Сийярто впоследствии подтвердил факт звонков, утверждая, что решения ЕС по энергетике, автомобильной промышленности и безопасности непосредственно влияют на отношения Венгрии с партнерами за пределами Евросоюза.

Также в СМИ появилась информация, что ЕС исключает Венгрию из деликатных переговоров из-за опасений сливов России.

