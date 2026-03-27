Сибіга – міністрам G7: послаблювати тиск на Росію – контрпродуктивно

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з главами МЗС країн Групи семи закликав їх посилити санкційний тиск на Росію, зокрема шляхом запровадження заборони російським комбатантам і членам їхніх родин подорожувати до держав G7.

Заяву Сибіги, як пише "Європейська правда", наводить Міністерство закордонних справ України.

27 березня Сибіга взяв участь у спеціальній сесії міністрів G7 у Франції, присвяченій підтримці України. Він поінформував партнерів про ситуацію на фронті та в енергетиці, а також про втрати Росії на полі бою.

Глава МЗС наголосив, що будь-які кроки щодо послаблення тиску на Москву є контрпродуктивними, маючи на увазі нещодавнє рішення США послабити санкції проти російської нафти. За словами Сибіги, Київ розраховує, що ці заходи тимчасові та будуть швидко скасовані.

Він наголосив, що підвищення ціни війни для агресора має включати втрати на полі бою і в економіці, ізоляцію та притягнення до відповідальності. Додатковим кроком у цьому контексті може стати заборона російським комбатантам і членам їхніх родин подорожувати до країн Групи семи.

Сибіга підкреслив, що війни в Ірані та в Україні безпосередньо пов'язані, оскільки Москва допомагає Тегерану підтримувати його військові зусилля та надає не лише розвідувальні дані, але й обладнання для атак на американських військових і держави Перської затоки.

Крім того, глава МЗС особливо підкреслив важливість подальшого ефективного втілення ініціативи PURL, якнайшвидшого розблокування пакета підтримки ЄС у 90 млрд євро, ясності щодо членства України в Євросоюзі та чітких гарантій безпеки за підтримки США.

На полях саміту міністрів закордонних справ країн G7 у Франції Сибіга зустрівся із держсекретарем США Марко Рубіо і обговорив питання розв’язаної РФ війни проти України і поточної ситуації на Близькому Сході.

ЗМІ повідомляли, що під час засідання Рубіо та інші міністри закордонних справ країн G7 публічно обмінялись гострими зауваженнями щодо війни РФ проти України і конфлікту на Близькому Сході.