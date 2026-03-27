Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время встречи с главами МИД стран Группы семи призвал их усилить санкционное давление на Россию, в частности путем введения запрета российским комбатантам и членам их семей путешествовать в государства G7.

Заявление Сибиги, как пишет "Европейская правда", приводит Министерство иностранных дел Украины.

27 марта Сибига принял участие в специальной сессии министров G7 во Франции, посвященной поддержке Украины. Он проинформировал партнеров о ситуации на фронте и в энергетике, а также о потерях России на поле боя.

Глава МИД подчеркнул, что любые шаги по ослаблению давления на Москву контрпродуктивны, имея в виду недавнее решение США ослабить санкции против российской нефти. По словам Сибиги, Киев рассчитывает, что эти меры временные и будут быстро отменены.

Он подчеркнул, что повышение цены войны для агрессора должно включать потери на поле боя и в экономике, изоляцию и привлечение к ответственности. Дополнительным шагом в этом контексте может стать запрет российским комбатантам и членам их семей путешествовать в страны Группы семи.

Сибига подчеркнул, что войны в Иране и в Украине напрямую связаны, поскольку Москва помогает Тегерану поддерживать его военные усилия и предоставляет не только разведывательные данные, но и оборудование для атак на американских военных и государства Персидского залива.

Кроме того, глава МИД особо подчеркнул важность дальнейшего эффективного воплощения инициативы PURL, скорейшего разблокирования пакета поддержки ЕС в 90 млрд евро, ясности относительно членства Украины в Евросоюзе и четких гарантий безопасности при поддержке США.

На полях саммита министров иностранных дел стран G7 во Франции Сибига встретился с госсекретарем США Марко Рубио и обсудил вопросы развязанной РФ войны против Украины и текущей ситуации на Ближнем Востоке.

СМИ сообщали, что во время заседания Рубио и другие министры иностранных дел стран G7 публично обменялись острыми замечаниями относительно войны РФ против Украины и конфликта на Ближнем Востоке.