Уряд Норвегії ухвалив зміни до правил перебування чоловіків з України

Уряд Норвегії запровадив зміни до правил прийому переміщених осіб з України, згідно з якими новоприбулі чоловіки віком від 18 до 60 років більше не отримуватимуть тимчасового колективного захисту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в уряді країни.

Рішення уряду означає, що новоприбулі українські чоловіки повинні подавати заяву на отримання притулку за звичайними правилами, а не на підставі колективного захисту. Нововведення набудуть чинності вже найближчим часом.

"Норвегія вже прийняла найбільше українців у скандинавському регіоні, і норвезькі муніципалітети повідомляють про тиск на надання послуг та нестачу житла. Тому ми посилюємо обмеження", – заявила міністерка юстиції Астрі Аас-Хансен.

Міністерка заявила, що норвезький уряд вважає важливим, щоб якомога більше людей залишалися в Україні "для участі в оборонній боротьбі та підтримки українського суспільства".

Як повідомили в уряді, нові обмеження не поширюватимуться на чоловіків, які документально звільнені від служби або очевидно не здатні її проходити, а також на осіб, евакуйованих за програмою медичної евакуації. Передбачаються винятки також для чоловіків, які одноосібно опікуються дітьми, що прибули разом з ними або перебувають у Норвегії.

Крім того, зміни не стосуватимуться українців, які вже отримали тимчасовий колективний захист в країні.

Як писала "Європейська правда", подібні зміни щодо прийняття українських біженців розгляне і Данія. Окрім обмежень для чоловіків 23-60 років, Копенгаген може зупинити надання тимчасового захисту на загальних засадах для новоприбулих із 14 регіонів, "які менше постраждали від військових дій".

Тим часом у ЄС пояснили, що рішення про надання українцям тимчасового захисту в Європейському Союзі однаково застосовується до всіх українців, без винятків щодо чоловіків призовного віку.