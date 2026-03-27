Правительство Норвегии приняло изменения в правила пребывания мужчин из Украины

Правительство Норвегии ввело изменения в правила приема перемещенных лиц из Украины, согласно которым новоприбывшие мужчины в возрасте от 18 до 60 лет больше не будут получать временной коллективной защиты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в правительстве страны.

Решение правительства означает, что новоприбывшие украинские мужчины должны подавать заявление на получение убежища по обычным правилам, а не на основании коллективной защиты. Новые правила вступят в силу уже в ближайшее время.

"Норвегия уже приняла больше всего украинцев в скандинавском регионе, и норвежские муниципалитеты сообщают о давлении на предоставление услуг и нехватку жилья. Поэтому мы усиливаем ограничения", – заявила Аас-Хансен.

Министр заявила, что норвежское правительство считает важным, чтобы как можно больше людей оставались в Украине "для участия в оборонной борьбе и поддержки украинского общества".

Как сообщили в правительстве, новые ограничения не будут распространяться на мужчин, которые документально освобождены от службы или явно неспособны её проходить, а также на лиц, эвакуированных в рамках программы медицинской эвакуации. Предусматриваются исключения также для мужчин, которые единолично опекают детей, прибывших вместе с ними или находящихся в Норвегии.

Кроме того, изменения не коснутся украинцев, которые уже получили временную коллективную защиту в стране.

Как писала "Европейская правда", подобные изменения по принятию украинских беженцев рассмотрит и Дания. Кроме ограничений для мужчин 23-60 лет, Копенгаген может остановить предоставление временной защиты на общих основаниях для новоприбывших из 14 регионов, "которые менее пострадали от военных действий".

Между тем в ЕС объяснили, что решение о предоставлении украинцам временной защиты в Европейском Союзе одинаково применяется ко всем украинцам, без исключений в отношении мужчин призывного возраста.