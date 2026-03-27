Судна нідерландських рибалок масово простоюють через подорожчання дизелю

Судна нідерландських риболовних компаній масово простоюють, оскільки з поточними надвисокими цінами на пальне їм нерентабельно виходити на промисли.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Глобальне подорожчання енергоресурсів, у тому числі пального, через війну на Близькому Сході відчутно вплинуло на риболовну індустрію у Європі.

За словами представників галузі, щонайменш половина нідерландських риболовецьких суден цього тижня навіть не виходили з портів – компанії вирішили, що це надто нерентабельно за поточних витрат на пальне.

У випадку окремих спеціалізованих траулерів, які потребують особливо багато палива, у портах залишилися 80-90%.

За словами речника асоціації риболовного бізнесу Нідерландів, якщо до війни на Близькому Сході тижневі витрати на пальне становили 12-13 тисяч євро, то тепер вони злетіли до 30 тисяч євро. Це приблизно ринкова вартість риби, яку судна могли б виловити і продати у цей сезон, без покриття заробітної плати та інших потреб.

У разі збереження такої тенденції окремі види риби можуть стати дефіцитнішими та подорожчати.

Стрімке подорожчання пального через війну США та Ізраїлю з Іраном змусило багато країн Європи впроваджувати ті чи інші спецзаходи для запобігання зловживанням та пом’якшення зростання цін.

Парламент Норвегії схвалив тимчасове зниження податків на пальне та окремого податку за користування дорогами.

У Польщі знизили ПДВ та акциз на пальне. У Німеччині заборонили АЗС підвищувати ціни частіше, ніж один раз на добу опівдні, а також посилили контроль за ціноутворенням.