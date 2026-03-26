Парламент Норвегії схвалив зниження податків на пальне

Норвезький Стортинг ухвалив законопроєкт про тимчасове зниження податків на бензин і дизельне паливо з метою полегшити стрімке зростання цін на тлі війни на Близькому Сході.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NRK.

Законопроєкт передбачає зниження податків на пальне, а також скасування "дорожнього податку" – плати за користування дорогами – до 1 вересня.

За ініціативу проголосували ліберали, консерватори, центристи та представники Християнсько-демократичного союзу.

Рішення Стортингу жорстко розкритикували в уряді країни, який очолюють лейбористи.

Міністр фінансів Єнс Столтенберг оголосив, що Центристська партія, проголосувавши за законопроєкт, порушила бюджетну угоду з керівною партією. Однак уряд планує виконувати ухвалені парламентом рішення, додав він.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре припустив, що зменшення податків може погіршити економічну ситуацію в країні.

"У кількох пропозиціях, які ухвалила більшість у Стортингу, передбачено використання багатьох мільярдів крон, на які немає покриття, і які, отже, доведеться фінансувати коштом збільшення використання нафтових коштів. Це може погіршити ситуацію та сприяти посиленню зростання цін і ризику підвищення процентних ставок" – заявив глава уряду.

Нагадаємо, 26 березня уряд Німеччини схвалив пакет заходів у відповідь на різке зростання цін на пальне внаслідок війни на Близькому Сході.

Цього ж дня польський уряд ухвалив рішення про зниження податку на додану вартість (ПДВ) та акцизного податку на пальне у зв’язку зі зростанням світових цін на тлі війни на Близькому Сході.

Вихідними зниження акцизів на пальне на два місяці схвалили в Ірландії.