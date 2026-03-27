Суда нидерландских рыбаков массово простаивают из-за подорожания дизельного топлива

Суда нидерландских рыболовецких компаний массово простаивают, поскольку при нынешних завышенных ценах на топливо им нерентабельно выходить на промыслы.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Глобальное подорожание энергоресурсов из-за войны на Ближнем Востоке ощутимо повлияло на рыболовную индустрию в Европе.

По словам представителей отрасли, по меньшей мере половина нидерландских рыболовных судов на этой неделе даже не выходили из портов – компании решили, что это слишком нерентабельно при текущих расходах на топливо.

В случае отдельных специализированных траулеров, которые требуют особенно много дизеля, в портах остались 80-90%.

По словам представителя ассоциации рыболовного бизнеса Нидерландов, если до войны на Ближнем Востоке недельные расходы на топливо составляли 12–13 тысяч евро, то теперь они взлетели до 30 тысяч евро. Это примерно рыночная стоимость рыбы, которую суда могли бы выловить и продать в этом сезоне, без учета заработной платы и других расходов.

Если такая тенденция сохранится, отдельные виды рыбы могут стать более дефицитными и подорожать.

Стремительное подорожание топлива из-за войны США и Израиля с Ираном заставило многие страны Европы вводить те или иные специальные меры для предотвращения злоупотреблений и смягчения роста цен.

Парламент Норвегии одобрил временное снижение налогов на топливо и отдельного налога за пользование дорогами.

В Польше снизили НДС и акциз на топливо. В Германии запретили АЗС повышать цены чаще, чем один раз в сутки в полдень, а также усилили контроль за ценообразованием.