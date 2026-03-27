Глава МЗС Німеччини: допомога Україні не повинна зменшуватись через війну в Ірані

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль застеріг союзників від зменшення підтримки України через конфлікт на Близькому Сході.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав після засідання міністрів G7, повідомляє Tagesspiegel.

Глава німецького МЗС наполіг на тому, що підтримка України у війні проти Росії має бути безкомпромісною, попри ескалацію на Близькому Сході.

"Не може бути жодних компромісів, коли йдеться про підтримку обороноздатності України...Путін цинічно сподівається, що ескалація на Близькому Сході відверне нашу увагу від його злочинів в Україні. Цей розрахунок не повинен спрацювати", – сказав Вадефуль.

Міністр також закликав союзників зберігати сильний тиск на Росію, зокрема за допомогою санкцій, заходів проти російського "тіньового флоту" та тиску на енергетичний сектор РФ.

Вадефуль також закликав до відповідальності США, які нещодавно тимчасово пом’якшили санкції щодо постачання російської нафти.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який також брав участь у засіданні колег з Групи семи, застеріг союзників від послаблення санкцій проти Росії.

ЗМІ повідомляли, що під час засідання держсекретар США Марко Рубіо та інші міністри закордонних справ країн G7 публічно обмінялись гострими зауваженнями щодо війни РФ проти України і конфлікту на Близькому Сході.