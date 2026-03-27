Глава МИД Германии: помощь Украине не должна сокращаться из-за войны в Иране

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль предостерег союзников от сокращения поддержки Украины из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал после заседания министров G7, сообщает Tagesspiegel.

Глава немецкого МИДа настаивал на том, что поддержка Украины в войне против России должна быть бескомпромиссной, несмотря на эскалацию на Ближнем Востоке.

"Не может быть никаких компромиссов, когда речь идет о поддержке обороноспособности Украины... Путин цинично надеется, что эскалация на Ближнем Востоке отвлечет наше внимание от его преступлений в Украине. Этот расчет не должен сработать", – сказал Вадефуль.

Министр также призвал союзников сохранять сильное давление на Россию, в частности с помощью санкций, мер против российского "теневого флота" и давления на энергетический сектор РФ.

Вадефуль также призвал к ответственности США, которые недавно временно смягчили санкции в отношении поставок российской нефти.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который также принимал участие в заседании коллег из Группы семи, предупредил союзников об ослаблении санкций против России.

СМИ сообщали, что во время заседания госсекретарь США Марко Рубио и другие министры иностранных дел стран G7 публично обменялись резкими замечаниями по поводу войны РФ против Украины и конфликта на Ближнем Востоке.