Литва оголосила протест РФ через удари по Львову та пошкодження інфраструктури Молдови

Міністерство закордонних справ Литви висловило Росії протест після її ударів по Львову та критичній інфраструктурі, внаслідок чого постраждала й Молдова.

Про це йдеться у заяві МЗС країни, передає "Європейська правда".

У п’ятницю, 27 березня, МЗС Литви заявило про те, що країна оголосила протест Росії у зв’язку з атаками дронів та ракет на "українських цивільних осіб, об’єкти критичної інфраструктури (що також зачіпають Молдову) та об’єкти культурної спадщини, занесені до списку ЮНЕСКО".

"Жоден воєнний злочин, скоєний Росією, не буде забутий. Такі злочини не мають терміну давності", – додали у МЗС Литви.

Нагадаємо, вдень 24 березня російські війська влучили по центральній частині Львова ударними дронами. Пошкоджена пам'ятка архітектури національного значення – ансамбль Бернардинського монастиря. Комплекс також внесений до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом.

У ЮНЕСКО заявили, що "глибоко стурбовані" ударами 24 березня по будівлі Бернардинського монастиря. В організації зазначили, що готові оцінити пошкодження та надати необхідну допомогу.

Також повідомляли, що з 25 березня Молдова вводить надзвичайний стан в енергетиці терміном на 60 днів.

Це рішення ухвалили після того, як атаки Росії на українську енергосистему призвели до пошкодження лінії електропередачі "Ісакча–Вулканешти" – ключового каналу імпорту електроенергії з Румунії.

Раніше, також внаслідок російських бомбардувань, нафтопродукти потрапили в Дністер, що призвело до зупинки подачі води в низці районів Молдови.

Також повідомляли, що в уряді Молдови фіксують збитки інфраструктурі країни, завдані російськими атаками, та мають намір підготувати вимоги щодо компенсації.