Литва выразила протест России в связи с ударами по Львову и повреждением инфраструктуры Молдовы

Министерство иностранных дел Литвы выразило России протест после нанесения ею ударов по Львову и критически важной инфраструктуре, в результате чего пострадала и Молдова.

Об этом говорится в заявлении МИД страны, передает "Европейская правда".

В пятницу, 27 марта, МИД Литвы заявил, что страна выразила протест России в связи с атаками дронов и ракет на "украинских гражданских лиц, объекты критической инфраструктуры (затрагивающие также Молдову) и объекты культурного наследия, внесенные в список ЮНЕСКО".

"Ни одно военное преступление, совершенное Россией, не будет забыто. Такие преступления не имеют срока давности", – добавили в МИД Литвы.

Напомним, днем 24 марта российские войска нанесли удар по центральной части Львова с помощью ударных дронов. Поврежден памятник архитектуры национального значения – ансамбль Бернардинского монастыря. Комплекс также внесен в Международный список культурных ценностей, находящихся под усиленной защитой.

В ЮНЕСКО заявили, что "глубоко обеспокоены" ударами 24 марта по зданию Бернардинского монастыря. В организации отметили, что готовы оценить повреждения и оказать необходимую помощь.

Также сообщалось, что с 25 марта Молдова вводит чрезвычайное положение в энергетике сроком на 60 дней.

Это решение было принято после того, как атаки России на украинскую энергосистему привели к повреждению линии электропередачи "Исакча–Вулканешты" – ключевого канала импорта электроэнергии из Румынии.

Ранее, также в результате российских бомбардировок, нефтепродукты попали в Днестр, что привело к остановке подачи воды в ряде районов Молдовы.

Также сообщалось, что в правительстве Молдовы фиксируют ущерб инфраструктуре страны, нанесенный российскими атаками, и намерены подготовить требования о компенсации.