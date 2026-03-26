У Трампа заявили, що США запускають страховку для судноплавства через Ормузьку протоку

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що незабаром розпочнеться реалізація американської страхової програми, покликаної активізувати судноплавство через Ормузьку протоку, що може сприяти відновленню поставок значної частини світових запасів нафти та газу.

Про це він сказав у четвер, 26 березня, під час засідання кабінету президента Дональда Трампа в Білому домі, цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Прогнози Бессента з'явилися через кілька тижнів після того, як президент вперше оголосив, що Міжнародна корпорація фінансування розвитку США надаватиме страхові гарантії та військово-морський супровід, щоб забезпечити безпечне проходження нафтових танкерів та інших суден через протоку.

"Нафтовий ринок добре забезпечений. Ми вжили заходів, щоб забезпечити доступність нафти, яка застрягла в морі, для світового ринку", – сказав Бессент.

За його словами, програма морського перестрахування Корпорації фінансування розвитку у співпраці з Центральним командування, "незабаром забезпечать вантажовідправникам у регіоні Перської затоки рівень безпеки, якого ніколи раніше не бачили".

Раніше міністр транспорту США Шон Даффі заявив, що Сполучені Штати готують програму страхування за підтримки уряду, щоб допомогти суднам пройти через Ормузьку протоку.

26 березня Франція провела віртуальне засідання начальників штабів збройних сил 35 країн, присвячене безпеці судноплавства в Ормузькій протоці.

