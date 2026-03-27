Министры G7 призвали прекратить нападения на гражданские объекты в ходе войны в Иране

Министры иностранных дел стран G7 в совместном заявлении по итогам встречи во Франции призвали немедленно прекратить нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру в ходе войны в Иране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters, которое ознакомилось с текстом заявления.

Среди прочего, министры подчеркнули важность минимизации влияния конфликта на региональных партнеров, гражданское население и критически важную инфраструктуру.

"Мы сосредоточились на ценности разнообразных партнерств, координации и поддержки инициатив, в частности для смягчения глобальных экономических потрясений, таких как перебои в экономических, энергетических, удобрительных и коммерческих цепочках поставок, которые оказывают прямое влияние на наших граждан", – говорится в заявлении.

Министры также вновь подчеркнули необходимость восстановления безопасного судоходства в Ормузском проливе. Этот стратегический маршрут, по которому экспортируется значительная часть мировой добычи нефти, остается фактически заблокированным Ираном после начала военной операции США и Ирана.

Заседание министров G7 26-27 марта в муниципалитете Серне-ла-Виль было посвящено темам войн в Иране и Украине.

СМИ сообщали, что во время заседания госсекретарь США Марко Рубио и другие министры иностранных дел стран G7 публично обменялись резкими замечаниями по поводу войны РФ против Украины и конфликта на Ближнем Востоке. Спор касался нежелания европейских стран откликнуться на призыв президента США Дональда Трампа о защите Ормузского пролива.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что вскоре начнется реализация американской страховой программы, призванной активизировать судоходство через Ормузский пролив, что может способствовать возобновлению поставок значительной части мировых запасов нефти и газа.