МЗС РФ висловило дипломату Чехії "рішучий протест" після інциденту в Російському домі у Празі

Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Чехії Даніела Коштовала після того, як невідомий кинув у Російський дім у Празі кілька пляшок із запалювальною сумішшю.

Чеська поліція і пожежники прибули в Російський дім у Празі в ніч проти п'ятниці, 27 березня, після того, як невідомий кинув у будівлю кілька пляшок із запалювальною сумішшю.

Після цього до МЗС РФ викликали посла Чехії в Росії Коштовала. Йому висловили "глибоке занепокоєння щодо події", а також "рішучий протест".

Російський дім (Російський центр науки і культури) перебуває в управлінні російського державного агентства "Россотрудничество", яке після початку повномасштабної війни проти України у 2022 році потрапило до європейського санкційного списку за поширення прокремлівської пропаганди.

За останні кілька років діяльність празького центру під виглядом культури була розширена до систематичного просування прокремлівських наративів і політичного бачення.

Торік у серпні суд у Празі виправдав сімох активістів, яких хотіли притягти до кримінальної відповідальності за малюнок прапора України перед так званими "російськими будинками" – житловим комплексом посольства Росії в Чехії.

Ці дії спершу кваліфікували як кримінальний злочин пошкодження майна, за що сімом фігурантам загрожувало до трьох років позбавлення волі. Прокуратура зрештою запропонувала штраф у розмірі 30 тисяч крон.