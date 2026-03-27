МИД РФ выразил чешскому дипломату "решительный протест" после инцидента в Русском доме в Праге

Министерство иностранных дел России вызвало посла Чехии Даниэла Коштовала после того, как неизвестный бросил в "Русский дом" в Праге несколько бутылок с зажигательной смесью.

Чешская полиция и пожарные прибыли в "Русский дом" в Праге в ночь на пятницу, 27 марта, после того, как неизвестный бросил в здание несколько бутылок с зажигательной смесью.

После этого в МИД РФ вызвали посла Чехии в России Коштовала. Ему выразили "глубокую озабоченность в связи с происшествием", а также "решительный протест".

"Русский дом" (Русский центр науки и культуры) находится в ведении российского государственного агентства "Россотрудничество", которое после начала полномасштабной войны против Украины в 2022 году попало в европейский санкционный список за распространение прокремлевской пропаганды.

За последние несколько лет деятельность пражского центра под видом культуры была расширена до систематического продвижения прокремлевских нарративов и политического видения.

В августе прошлого года суд в Праге оправдал семерых активистов, которых хотели привлечь к уголовной ответственности за рисунок флага Украины перед так называемыми "русскими домами" – жилым комплексом посольства России в Чехии.

Эти действия сначала квалифицировали как уголовное преступление – повреждение имущества, за что семерым фигурантам грозило до трех лет лишения свободы. Прокуратура в итоге предложила штраф в размере 30 тысяч крон.