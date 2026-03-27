У Нідерландах затримали ще трьох підозрюваних у нападі на синагогу

У п’ятницю, 27 березня, нідерландська прокуратура повідомила про арешт трьох чоловіків за підозрою у причетності до антисемітського нападу на синагогу або у сприянні підготовці подібного нападу.

За словами прокурорів, двох нідерландців віком 20 та 23 роки заарештували за підозрою у причетності до нападу на синагогу в Роттердамі 13 березня.

Ще одного 18-річного чоловіка заарештували за ймовірну участь у підготовці нападу на синагогу в місті Гемстеде.

Відтак зараз за напад у Роттердамі під вартою перебувають семеро підозрюваних.

Нещодавно поліція Нідерландів заявила, що відповідальність за вибух, який стався біля офісної будівлі в Амстердамі взяла на себе екстремістська організація, яка раніше заявляла про причетність до вибуху біля єврейської школи в тому ж районі.