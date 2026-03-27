В Нидерландах задержали ещё троих подозреваемых в нападении на синагогу

В пятницу, 27 марта, нидерландская прокуратура сообщила об аресте трёх мужчин по подозрению в причастности к антисемитскому нападению на синагогу или в содействии подготовке подобного нападения.

По словам прокуроров, двух голландцев в возрасте 20 и 23 лет арестовали по подозрению в причастности к нападению на синагогу в Роттердаме 13 марта.

Еще одного 18-летнего мужчину арестовали за предполагаемое участие в подготовке нападения на синагогу в городе Хемстеде.

Таким образом, сейчас за нападение в Роттердаме под стражей находятся семь подозреваемых.

Недавно полиция Нидерландов заявила, что ответственность за взрыв, произошедший возле офисного здания в Амстердаме, взяла на себя экстремистская организация, которая ранее заявляла о причастности к взрыву возле еврейской школы в том же районе.