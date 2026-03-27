СМИ: в Трампа дают понять, что планов наземного вторжения в Иран нет

Администрация американского президента Дональда Трампа дает понять союзникам, что не имеет непосредственных планов по наземному вторжению в Иран, даже несмотря на то, что развертывает тысячи военных на Ближнем Востоке.

Об этом сообщили Bloomberg осведомленные собеседники, передает "Европейская правда".

Собеседники предупредили, что Трамп может изменить свое мнение в любой момент или все же начать атаку.

Они отметили, что войска могут выполнять различные функции, в частности помогать в эвакуации американских граждан, а также "создавать ощущение стратегической неоднозначности в отношении намерений США".

Как известно, в последние дни Пентагон развернул на Ближнем Востоке две экспедиционные группы морской пехоты: в общей сложности около 5 тысяч военнослужащих.

Министерство обороны также приказало развернуть около 2 тысяч солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии армии.

Стоит отметить, что когда государственного секретаря США Марко Рубио спросили о возможности потенциального наземного вторжения США в Иран, он уклонился от прямого ответа.

"Мы можем достичь всех наших целей с помощью наших сухопутных войск. Но мы всегда будем готовы предоставить президенту максимальную свободу выбора и максимальную возможность приспособиться к непредвиденным обстоятельствам, если таковые возникнут", – сказал он.

Отметим, СМИ писали, что Пентагон рассматривает возможность отправки до 10 тысяч дополнительных военных на Ближний Восток, чтобы предоставить Трампу больше военных возможностей.

Трамп ранее заявил, что приостанавливает удары по энергетическому сектору Ирана еще на 10 дней, до 6 апреля. Предыдущий крайний срок, установленный Трампом, истекал в пятницу.

По данным СМИ, администрация США надеется провести раунд переговоров с Ираном по поводу завершения войны в ближайшие выходные, 28-29 марта.