Мерц выразил скептицизм по поводу скорого завершения войны в Иране

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил сомнение в том, что военная операция США и Израиля против Ирана близка к завершению.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Мерц заявил, что военные действия на Ближнем Востоке могут продолжаться еще долго, поскольку США и Израиль, по его словам, ежедневно "все глубже погружаются в этот конфликт".

Канцлер также выразил сомнения в том, что у Вашингтона есть конкретная стратегия в войне против Ирана. По словам Мерца, если цель США – это свержение режима аятолл, то это представляется маловероятным.

"У меня есть серьезные сомнения относительно того, существует ли стратегия и будет ли эта стратегия действительно успешно реализована. Поэтому это может занять довольно много времени", – заявил глава немецкого правительства.

Накануне министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал США за отсутствие стратегии в Иране.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца за заявления о том, что Берлин не считает своим делом войну США с Ираном. Американский лидер ответил ему, что "Украина – это не наша война".

СМИ также сообщали, что госсекретарь США Марко Рубио и другие министры иностранных дел стран G7 во время совместной сессии публично обменялись резкими замечаниями по поводу войны РФ против Украины и конфликта на Ближнем Востоке.