США готують програму страхування суден у Ормузькій протоці

Міністр транспорту США Шон Даффі заявив, що Сполучені Штати готують програму страхування за підтримки уряду, щоб допомогти суднам пройти через Ормузьку протоку.

Про це він сказав у неділю, 15 березня, цитує CNN, пише "Європейська правда".

"Як тільки ми отримаємо трохи більше ясності щодо ризиків безпеки, до нас приєднаються не лише США, а й наші країни-партнери. Коли з’являться ці супроводи, і ми матимемо страхування, ви почнете бачити потік нафти", – запевнив він.

На запитання, як скоро план може набрати чинності, Даффі відповів, що страхова частина готова, а американські військові оцінюють умови безпеки для операцій супроводу.

"Ми готові в плані страхування, це готово до запуску. Це може бути день, а може бути тиждень", – відповів американський міністр.

У суботу, 14 березня, президент США Дональд Трамп заявив, що багато країн надішлють військові кораблі, щоб зберегти Ормузьку протоку відкритою.

Писали також, що в уряді Великої Британії "активно" вивчають можливості сприяння розблокуванню Ормузької протоки.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": ЄС між двох вогнів: як війна на Близькому Сході стала випробуванням для Європи