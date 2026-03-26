Франція зібрала зустріч коаліції з питань безпеки Ормузької протоки

Франція провела віртуальне засідання начальників штабів збройних сил 35 країн, присвячене безпеці судноплавства в Ормузькій протоці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

Зустріч організував начальник Генерального штабу Збройних сил Франції Фаб'єн Мандон для того, щоб "зібрати позиції країн, які хотіли б взяти участь у скоординованих діях, спрямованих на забезпечення безпеки морського судноплавства в цій стратегічній зоні".

У французькому Міністерстві збройних сил уточнили, що ця ініціатива не пов’язана з військовими операціями, що тривають на Близькому Сході та має суто оборонний характер.

У відомстві додали, що коаліція з 35 країни розглядає можливі варіанти дій вже після завершення військових операцій в регіоні.

Минулого тижня французький президент Емманюель Макрон запевнив, що Франція ніколи не братиме участі в операціях з розблокування Ормузької протоки в нинішніх умовах.

Раніше повідомлялося, що Британія планує найближчим часом організувати зустріч країн, які зацікавлені у розблокуванні проходу Ормузькою протокою. Серед варіантів захисту маршруту, які розглядають союзники – розгортання автономних систем пошуку мін, що не видається можливим за умов продовження нинішньої інтенсивності бойових дій.