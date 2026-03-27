Страны G7 готовы защищать Ормузский пролив после окончания войны в Иране

Министры иностранных дел стран G7 поставили условие, что миссия по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе будет реализована только при условии прекращения войны на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в совместном заявлении министров, цитирует EuroNews, пишет "Европейская правда".

Страны "Большой семерки" договорились защищать судоходство через Ормузский пролив, но только после окончания войны между США, Израилем и Ираном.

"В международном сообществе существует очень широкий консенсус относительно сохранения общего блага – свободы судоходства. Не может быть и речи о жизни в мире, где международные воды закрыты для судоходства, особенно в контексте конфликтов, которые не касаются стран, которым это судоходство необходимо для продолжения деятельности", – заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро по завершении встречи.

По словам Барро, международная миссия по сопровождению судов начнет действовать "как только будет восстановлен покой" и "в чисто оборонительной позиции" в соответствии с международным правом.

"Это неизбежно произойдет так или иначе", – добавил он.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль также высказался по этому вопросу.

"Германия, безусловно, готова играть определенную роль после окончания военных действий в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе", – добавил он.

Ранее министр транспорта США Шон Даффи заявил, что Соединенные Штаты готовят программу страхования при поддержке правительства, чтобы помочь судам пройти через Ормузский пролив.

Также министр финансов США Скотт Бессент заявил, что вскоре начнется реализация американской страховой программы, призванной активизировать судоходство через Ормузский пролив, что может способствовать возобновлению поставок значительной части мировых запасов нефти и газа.

26 марта Франция провела виртуальное заседание начальников штабов вооруженных сил 35 стран, посвященное безопасности судоходства в Ормузском проливе.

