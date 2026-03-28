Орбан столкнулся с рекордным количеством контрдемонстрантов и впал в ярость

Пятничный визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с предвыборным митингом в Дьер, город, который десятилетиями считался оплотом его партии "Фидес", обернулся скандалом из-за неожиданно большого количества контрдемонстрантов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации HVG.

Еще до начала выступления на центральной площади города царила напряженность. Рядом с сторонниками власти собрались сотни активистов партии "Тиса", которые скандировали антиправительственные лозунги и держали плакаты с вопросами о коррупции и экономическом кризисе.

Ситуация едва не вышла из-под контроля, когда путь протестующим преградили группы мужчин в черной одежде без опознавательных знаков. По сообщениям очевидцев, эти молодые люди действовали организованно, пытаясь не допустить оппонентов к сцене.

Лидер оппозиции Петер Мадяр позже заявил, что "Фидес" привез в город около сотни "титушек" для запугивания гражданских лиц. Председатель партии "Тиса" также отметил, что на площади не было полицейских. Мадяр попросил всех покинуть место событий и не поддаваться никаким провокациям.

Большое количество свиста и выкриков заставило Виктора Орбана изменить привычный тон выступления. Вместо традиционно спокойного изложения пропагандистских тезисов премьер несколько раз срывался на крик, напоминавший, по оценке издания, "испуганное визжание", а не решительные действия.

Орбан обвинил протестующих в работе на украинские спецслужбы. "Вы поддерживаете украинский виз, а не стоите на стороне венгров! Вы хотите украинофильское правительство и хотите отдать деньги венгров Украине!" – восклицал он со сцены

Дьер сейчас является эпицентром политической борьбы. Несмотря на то, что четыре года назад партия "Фидес" уверенно побеждала здесь, результаты выборов в Европейский парламент 2024 года показали незначительный разрыв: 40,5% у правящей партии против 36% у "Тисы".

Читайте также: Орбан идет к поражению. Как история о "предательстве", репрессиях и деньгах из России перевернула Венгрию

О событиях последних дней в Венгрии, которые дополнительно увеличили шансы оппозиции – в статье "Шпионский" скандал и самые грязные выборы: как Орбан и Россия хотят сохранить власть в Венгрии.