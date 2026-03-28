Крупнейший авианосец США зашел в хорватский порт на ремонт

Крупнейший в мире авианосец Gerald R. Ford, участвовавший в военных операциях США на Ближнем Востоке, в субботу прибыл в хорватский город Сплит.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство AFP.

Журналисты агентства видели, как судно прибывало в субботу утром, направляясь в порт. В посольстве США отметили, что это было частью "запланированного визита в порт и технического обслуживания".

Авианосец покинул военно-морскую базу на Крите в начале этой недели после возвращения туда из-за пожара в прачечной на борту, в результате которого пострадали двое членов экипажа.

"Во время своего визита авианосец Gerald R. Ford примет местных чиновников и ключевых лидеров, чтобы подчеркнуть прочный и длительный союз между Соединенными Штатами и Хорватией", – заявило посольство.

Также сообщается, что авианосец испытал значительные проблемы с системой туалетов во время пребывания в море. Американские СМИ сообщают о засорах и длинных очередях к туалетам на корабле.

Пожар, который тушили более 30 часов, затронул около 100 спальных мест.

После того, как разгорелся пожар, американские военные заявили, что ущерба машинному отделению корабля не нанесено, и авианосец полностью готов к выполнению своих функций.