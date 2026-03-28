ЗМІ: Трамп роздумує над планом покарання союзників по НАТО

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість реорганізації НАТО з метою покарання членів Альянсу, які не виконують вимоги щодо фінансування.

Про це повідомило видання The Telegraph на основі інформації від власних джерел, пише "Європейська правда".

Президент США вивчає модель "плати, щоб грати", яка може позбавити союзників права брати участь у прийнятті рішень.

Це одна з кількох ідей, які Трамп зараз зважує, після того, як союзники відхилили його вимогу надіслати військові кораблі для розблокування Ормузької протоки.

Джерела, близькі до президента США, повідомили, що він також розглядає можливість виведення американських військ з Німеччини. Такий крок він обмірковує з моменту повернення на посаду минулого року.

"Наше розчарування європейцями було цілком реальним. Жодна країна, яка не сплачує 5%, не повинна мати права голосу щодо майбутніх витрат у НАТО", – зазначило джерело в адміністрації Трампа.

Зараз усі країни-члени НАТО витрачають щонайменше 2% ВВП на оборону – це ціль, яку було встановлено у 2014 році. Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте заявив, що лідери повинні будуть розробити плани досягнення наступної цілі у 5% на саміті в Анкарі пізніше цього року.

Згідно з пропозиціями, які розглядає Трамп, союзників по НАТО, які не досягають нової мети, можуть позбавити права голосу щодо рішень про розширення, спільні місії та застосування статті 5 про взаємну оборону.

"Не можна мати право голосу щодо майбутніх витрат, якщо ти не платиш", – додало джерело з США.

"Нам потрібно розпочати розмову про те, що є загрозою, і що робить Альянс. Ми маємо дати зрозуміти, що те, що зробили Іспанія та Велика Британія, є неприйнятним", – заявило джерело видання, маючи на увазі позицію двох країн Європи щодо війни в Ірані.

Троє посадовців НАТО повідомили виданню, що американські представники офіційно не виносили ці плани на розгляд у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі. Але одне джерело визнало, що американські посадовці наполягали на моделі "плати, щоб грати" на кількох дискусійних форумах.

Рішення всередині НАТО вимагають консенсусу. Союзники по НАТО, ймовірно, заблокують будь-які зміни до процесу, що спричинить чергове зіткнення з Трампом.

Також Трамп дав зрозуміти у п’ятницю, що Сполучені Штати можуть відмовитися від обіцянки захищати своїх союзників по НАТО у разі, якщо на них буде здійснено напад.

Президент США також назвав НАТО "паперовим тигром" і заявив, що Сполучені Штати запам’ятають "бездіяльність" союзників у війні проти Ірану.