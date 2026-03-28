СМИ: Трамп обдумывает план наказания союзников по НАТО

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность реорганизации НАТО с целью наказания членов Альянса, не выполняющих требования по финансированию.

Об этом сообщило издание The Telegraph на основе информации из собственных источников, пишет "Европейская правда".

Президент США изучает модель "плати, чтобы играть", которая может лишить союзников права участвовать в принятии решений.

Это одна из нескольких идей, которые Трамп сейчас взвешивает, после того как союзники отклонили его требование направить военные корабли для разблокирования Ормузского пролива.

Источники, близкие к президенту США, сообщили, что он также рассматривает возможность вывода американских войск из Германии. Такой шаг он обдумывает с момента возвращения на пост в прошлом году.

"Наше разочарование европейцами было вполне реальным. Ни одна страна, которая не платит 5%, не должна иметь права голоса в отношении будущих расходов в НАТО", – отметил источник в администрации Трампа.

Сейчас все страны-члены НАТО тратят не менее 2% ВВП на оборону – это цель, которая была установлена в 2014 году. Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте заявил, что лидеры должны будут разработать планы достижения следующей цели в 5% на саммите в Анкаре позже в этом году.

Согласно предложениям, которые рассматривает Трамп, союзников по НАТО, не достигающих новой цели, могут лишить права голоса при принятии решений о расширении, совместных миссиях и применении статьи 5 о взаимной обороне.

"Нельзя иметь право голоса по поводу будущих расходов, если ты не платишь", – добавил источник из США.

"Нам нужно начать разговор о том, что представляет угрозу, и что делает Альянс. Мы должны дать понять, что то, что сделали Испания и Великобритания, неприемлемо", – заявило источник изданию, имея в виду позицию двух европейских стран по поводу войны в Иране.

Трое чиновников НАТО сообщили изданию, что американские представители официально не выносили эти планы на рассмотрение в штаб-квартире Альянса в Брюсселе. Но один источник признал, что американские чиновники настаивали на модели "плати, чтобы играть" на нескольких дискуссионных форумах.

Решения внутри НАТО требуют консенсуса. Союзники по НАТО, вероятно, заблокируют любые изменения в процессе, что вызовет очередное столкновение с Трампом.

Также Трамп дал понять в пятницу, что Соединенные Штаты могут отказаться от обещания защищать своих союзников по НАТО в случае, если на них будет совершено нападение.

Президент США также назвал НАТО "бумажным тигром" и заявил, что Соединенные Штаты запомнят "бездействие" союзников в войне против Ирана.