Глава МЗС Естонії назвав удар РФ по пологовому в Одесі актом чистої нелюдяності

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна прокоментував російську атаку по Одесі 28 березня, закликавши до посилення тиску на Росію

Про це, як пише "Європейська правда", Тсахкна написав у соцмережі Х.

Міністр наголосив, що Росія продовжує навмисні атаки на невинних людей та об’єкти критичної інфраструктури.

"Навмисний удар по пологовому будинку – це акт чистої нелюдяності. Він спрямований проти найбеззахисніших – матерів, новонароджених та тих, хто приводить на світ життя… Перед обличчям такої жорстокості не може бути ні виправдань, ні нейтралітету, ні вагань", – зауважив дипломат.

Він наполіг, що тиск на агресора має посилитися.

Унаслідок російської атаки 28 березня по Одесі загинуло дві людини – 34-річний чоловік на місці та жінка 35 років у лікарні. Суттєво пошкоджено пологовий будинок, пацієнтки, діти та персонал були в укритті.

Президент Володимир Зеленський заявив, що у ніч на 28 березня росіяни масовано вдарили по Одесі – запустили понад 60 ударних дронів.