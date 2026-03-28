Глава МИД Эстонии назвал удар РФ по родильному дому в Одессе актом чистой бесчеловечности

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна прокомментировал российскую атаку на Одессу 28 марта, призвав усилить давление на Россию

Об этом, как пишет "Европейская правда", Цахкна написал в соцсети Х.

Министр подчеркнул, что Россия продолжает целенаправленные атаки на невинных людей и объекты критической инфраструктуры.

"Умышленный удар по родильному дому – это акт чистой бесчеловечности. Он направлен против самых беззащитных – матерей, новорожденных и тех, кто приводит на свет жизнь… Перед лицом такой жестокости не может быть ни оправданий, ни нейтралитета, ни колебаний", – отметил дипломат.

Он настоял, что давление на агрессора должно усилиться.

В результате российской атаки 28 марта по Одессе погибли два человека – 34-летний мужчина на месте и 35-летняя женщина в больнице. Родильный дом получил существенные повреждения, пациентки, дети и персонал находились в укрытии.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 28 марта россияне нанесли массированный удар по Одессе – запустили более 60 ударных дронов.