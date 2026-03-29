У Чехії затримали четвертого підозрюваного у підпалі заводу з виготовлення зброї

Поліція Чехії повідомила про затримання четвертого підозрюваного у справі про підпал збройового складу компанії LPP Holding, яка виготовляє дрони для України.

Про це, як пише "Європейська правда", правоохоронці повідомили в мережі X.

У поліції уточнили, що затримана особа має громадянство Чехії. Суд задовольнив прохання прокурора та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді триманні під вартою.

Пошуки інших ймовірних спільників тривають, повідомила поліція.

24 березня суд в Пардубіце обрав запобіжний захід у вигляді арешту для двох підозрюваних, чоловіка та жінки. Повідомлялося, що третього затримали в Словаччині, Чехія проситиме про його екстрадицію.

Всіх затриманих звинувачують у терористичному нападі та участі в терористичній групі.

20 березня невідомі підпалили приміщення збройового заводу компанії LPP Holding у чеському місті Пардубіце. Відповідальність за пожежу на заводі взяла на себе група Earthquake Faction, яка протестує проти співпраці з Ізраїлем.

Тоді угруповання висунуло ультиматум компанії, закликаючи її відмовитись від співпраці з Ізраїлем та засудити його дії в Палестині, погрожуючи в іншому разі оприлюднити викрадені конфіденційні документи.

У компанії LPP Holding заперечують співпрацю з ізраїльськими виробниками. Водночас відомо, що на заводі, який зазнав пожежі, виготовлялися дрони для України.

Чеська газета Mlada Fronta Dnes з посиланням на джерела повідомила, що реальною метою атаки могло бути виробництво безпілотників для України, а "антиізраїльська акція" – лише маскування. Влада Чехії розслідує можливий російський слід.

