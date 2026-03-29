В Чехии задержали четвертого подозреваемого в поджоге завода по производству оружия

Полиция Чехии сообщила о задержании четвертого подозреваемого по делу о поджоге оружейного склада компании LPP Holding, которая производит дроны для Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", правоохранители сообщили в сети X.

В полиции уточнили, что задержанный имеет гражданство Чехии. Суд удовлетворил ходатайство прокурора и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Поиски других возможных сообщников продолжаются, сообщила полиция.

24 марта суд в Пардубице избрал меру пресечения в виде ареста для двух подозреваемых, мужчины и женщины. Сообщалось, что третьего задержали в Словакии, Чехия будет просить о его экстрадиции.

Всех задержанных обвиняют в террористическом нападении и участии в террористической группе.

20 марта неизвестные подожгли помещение оружейного завода компании LPP Holding в чешском городе Пардубице. Ответственность за пожар на заводе взяла на себя группа Earthquake Faction, протестующая против сотрудничества с Израилем.

Тогда группировка выдвинула ультиматум компании, призывая ее отказаться от сотрудничества с Израилем и осудить его действия в Палестине, угрожая в противном случае обнародовать похищенные конфиденциальные документы.

В компании LPP Holding отрицают сотрудничество с израильскими производителями. В то же время известно, что на заводе, пострадавшем от пожара, изготавливались дроны для Украины.

Чешская газета Mlada Fronta Dnes со ссылкой на источники сообщила, что реальной целью атаки могло быть производство беспилотников для Украины, а "антиизраильская акция" – лишь маскировка. Власти Чехии расследуют возможный российский след.

Подробнее читайте в материале "ЕвроПравды": Пожар с политическими последствиями: кто атаковал производство оружия для ВСУ в Чехии.