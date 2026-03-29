Сибіга: ще одна країна має намір приєднатися до угоди про Спецтрибунал щодо агресії РФ
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга анонсував приєднання ще однієї країни до угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.
Про це, як пише "Європейська правда", міністр заявив в інтерв’ю "Укрінформу".
Сибіга нагадав, що 31 березня Україну відвідають міністри закордонних справ країн ЄС, які проведуть спеціальне засідання у річницю російських розстрілів у Бучі.
Під час цього саміту до угоди про Спецтрибунал приєднається ще одна "серйозна" країна, додав міністр.
"Ми працюємо, аби якомога більша кількість країн підтвердила свою участь. Але не просто участь, а ратифікацію імплементаційної угоди. Отже, у нас буде плюс одна дуже серйозна країна", – сказав глава МЗС.
Нагадаємо, 25 березня Європейська комісія ухвалила пропозицію про початок процесу приєднання ЄС до числа засновників Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.
Щойно держави-члени затвердять цю пропозицію, Єврокомісія зможе повідомити про намір ЄС приєднатися до Трибуналу у статусі члена-засновника. Після цього ЄС відіграватиме центральну роль у діяльності трибуналу, в тому числі як член Керівного комітету, який керуватиме Спеціальним трибуналом.
Того ж дня про наміри приєднатися до угоди про Спецтрибунал заявила Швеція.
Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе під час візиту до Києва в лютому заявив, що початок роботи Спецтрибуналу щодо злочину російської агресії залежить від "волі держав".
Читайте детальну статтю на цю тему: Небажаний трибунал. Хто у Європі гальмує суд над Путіним, а хто – допомагає Україні.