Сибига: ещё одна страна намерена присоединиться к соглашению о Спецтрибунале по агрессии РФ

Министр иностранных дел Андрей Сибига объявил о присоединении ещё одной страны к соглашению о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", министр заявил в интервью "Укринформу".

Сибига напомнил, что 31 марта Украину посетят министры иностранных дел стран ЕС, которые проведут специальное заседание в годовщину российских расстрелов в Буче.

Во время этого саммита к соглашению о Спецтрибунале присоединится еще одна "серьезная" страна, добавил министр.

"Мы работаем над тем, чтобы как можно большее количество стран подтвердило свое участие. Но не просто участие, а ратификацию имплементационного соглашения. Таким образом, у нас будет плюс одна очень серьезная страна", – сказал глава МИД.

Напомним, 25 марта Европейская комиссия одобрила предложение о начале процесса присоединения ЕС к числу учредителей Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Как только государства-члены утвердят это предложение, Еврокомиссия сможет сообщить о намерении ЕС присоединиться к Трибуналу в статусе члена-учредителя. После этого ЕС будет играть центральную роль в деятельности трибунала, в том числе как член Руководящего комитета, который будет руководить Специальным трибуналом.

В тот же день о намерении присоединиться к соглашению о Спецтрибунале заявила Швеция.

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе во время визита в Киев в феврале заявил, что начало работы Спецтрибунала по преступлению российской агрессии зависит от "воли государств".

